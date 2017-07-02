İkinci suikast: Van’da evinden kaçırılıp vurulan AKP’li siyasetçi hayatını kaybetti

Van’ın Özalp ilçesinde evi basılarak silah zoruyla kaçırılan AKP İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi, vurularak yaşamını yitirdi.

Dün de, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan AKP İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan hayatını kaybetmişti. Polis iki suikastın da PKK saldırısı olduğunu düşünüyor.

Dün akşam saat 22.30 sıralarında Ahi’nin evine gelen silahlı kişiler AKP’li siyasetçiyi kaçırdı. Boğazkesen mahallesindeki evinden bir araca bindirilen Ahi, Şemsettin Mahallesi’ne götürüldü. Ahi burada uzun namlulu silahla birkaç el ateşle vuruldu.

Silah sesleri üzerine olay yerine giden mahalle sakinleri, Aydın Ahi’yi ağır yaralı bir halde buldu. Özalp Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ahi, hastanede yaşamını yitirdi.

16 kişi gözaltında

Olayın ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edilerek operasyon başlatıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 16 kişinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Ahi’nin cenazesi otopsi için Van’a gönderildi. Aydın Ahi için Van’da düzenlenen cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.