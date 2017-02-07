İkinci parti de ulaştı: ABD, DSG’ye zırhlı araç desteğine devam ediyor

ABD’nin Suriye’de ana omurgasını YPG’nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) gönderdiği zırhlı araçlar kullanılmaya başladı.

DSG’nin Başkan Donald Trump döneminde ABD’nin desteğinin daha fazla olacağına kanıt olarak gösterdiği zırhlı araçlardan bir parti daha geçen hafta Suriye’ye ulaştı.

IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon, DSG’ye Trump’ın başkanlık görevine başlamasının ardından zırhlı araç temin etmiş, DSG Sözcüsü Talal Silo, “Daha önce bu tarz bir destek almamıştık, hafif silahlar ve mühimmat alıyorduk. Yeni ABD liderliğinden, güçlerimize yönelik -daha öncekinden daha fazla- tam destek sinyalleri var” demişti.

ABD ise araçların DSG bileşenlerinden Suriye Arap Koalisyonu’na verildiğini savunmuş, önceki başkan Barack Obama yönetimi sırasında gönderilen araçların sevkiyatının Trump döneminde tamamlandığını aktarmıştı.

Amerika’nın Sesi Radyo ve Televizyonu’nun web sayfasında yer alan haber ve görüntülere göre, söz konusu zırhlı araçlardan geçen hafta bir partinin daha Suriye’ye ulaştı. DSG’nin kendi üretimi olan zırhlı araçlar yerine artık ABD’nin gönderdiği modern zırhlı araçları kullandığı gözlendi.

DSG’ye gönderilen zırhlı araçlar, son aşamaya geldiği belirtilen Rakka operasyonunda kullanılmaya başladı.

ABD’nin başını çektiği koalisyon güçlerinin hava desteğiyle, ‘Fırat’ın Gazabı’ adıyla operasyonu sürdüren Demokratik Suriye Güçleri’nin Rakka’ya kuzeyden 23 kilometre kadar yaklaştığı ve son olarak Mışrafa köyünü IŞİD’den aldığı belirtildi.