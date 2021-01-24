İkinci parti Çin aşısı ‘eksildi’: Erdoğan ’10 milyon doz’ demişti, 6.5 milyon doz geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin’den beklenen ikinci aşı sevkiyatının 6.5 milyon dozunun yarın sabah Türkiye’ye ulaşacağını açıkladı.

Trabzon’da aşı yapılan bir sağlık çalışanı. Fotoğraf: AA

Türkiye, Çinli Sinovac şirketinin ‘CoronaVac’ aşısından 50 milyon doz satın almıştı. İlk partiyi oluşturan 3 milyon doz 30 Aralık’ta Türkiye’ye gelmişti. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, analizleri tamamlanan CoronaVac aşısı için 13 Ocak’ta ‘acil kullanım onayı’ vermişti. O gün Koca ve bilim kurulu üyeleri kameraların karşısında aşı olmuştu.

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14 Ocak’ta, sağlık çalışanlarına öncelik verilerek kitlesel aşılama başlamıştı. Akşam da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan aşı olmuştu.

Sağlık çalışanlarının ardından sırasıyla huzurevlerinde kalanlara, 90 yaş ve 85 yaş üstüne, eczacılara aşı yapılmaya başlamıştı.

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki aşı platformunun verilerine göre 1 milyon 237 bin 942 kişiye aşının ilk dozu yapılırken aşıların devamının ne zaman geleceği merak konusu olmuştu.

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Erdoğan, cuma günü, 10 milyonluk ikinci sevkiyatın ‘hafta sonuna kadar’ geleceğini açıklamıştı.

Ancak Koca’nın Twitter’den yaptığı duyuruya göre aşılar hafta sonu değil hafta başı ülkeye gelecek. Sayı da 10 milyon değil şimdilik 6.5 milyon.

Sağlık Bakanı mesajında şu ifadeleri kullandı: “İnaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümü (6.5 milyon doz) aşılar pazartesi sabahı ülkemizde olacak. Tedarik planına uygun olarak teslimatlar aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak.”

Bu aşıların da 30 Aralık’ta gelenler gibi analiz edileceği belirtildi.