İkinci ortak devriye tamamlandı: TSK’ya ait dört, Ruslara ait dört zırhlı araç katıldı

Türk ve Rus zırhlı araçları, Suriye’nin Ayn el Arap (Kobani) bölgesinin doğusu ile Tel Abyad’ın batısında ikinci ortak kara devriyesini tamamladı.

Fotoğraf: DHA

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ve Rus Ordusu’na ait dörder zırhlı araçla yapılan ortak devriye yaklaşık iki saat sürdü. İnsansız hava araçlarının da eşlik ettiği devriye tamamlandıktan sonra Türk ve Rus askeri yetkilileri bir süre sınır hattında görüş alışverişinde bulundu.

Reklam

Sekiz zırhlı aracın katıldığı devriye tamamlanınca TSK’ya ait dört zırhlı araç Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi yönüne, dört Rus zırhlı araç ise Suriye içerisine döndü.

Soçi mutabakatı kapsamında Türk-Rus ilk ortak kara devriyesi 1 Kasım Cuma Günü Resulayn’ın 40 kilometre doğusu ile Kamışlı’nın 30 kilometre batısı arasındaki bölgede icra edilmişti.