İkinci Kobani iddianamesi: Bank Asya’yı müşteki yaptılar

CANAN COŞKUN

HDP’nin eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın yanı sıra partiden bazı eski milletvekillerinin de aralarında bulunduğu 108 kişi hakkında 6-8 Ekim 2014’te yaşanan Kobani olayları soruşturması kapsamında iddianame düzenlendi.

Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede 2 bin 676 müşteki bulunuyor.

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Bunların arasında Bank Asya, Kasım 2016’da ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında kapatılan Van Öğretmenler Derneği ve 12 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan Fatih Nurullah’ın lideri olduğu Uşşaki Vakfı da var.

Cumhuriyet savcısı Ahmet Altun’un hazırladığı 3 bin 530 sayfalık iddianamede, sanıkların 29 ayrı suçlamadan 38’er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 19 bin 680’er yıl hapis cezasıyla yargılanmaları talep ediliyor.

İddianamede, Demirtaş ve Yüksekdağ’ın aralarında bulunduğu siyasetçilerin, Kobani eylemleri sırasında Twitter ve medya kuruluşları aracılığıyla yaptığı açıklamalar delil olarak yer alıyor. Ancak bu açıklamalar geçen günlerde Demirtaş’ın tutukluluğuyla ilgili karar veren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmişti. Bu delillere dayanan tutuklama kararının siyasi olduğunu belirten mahkeme, Demirtaş’ın derhal serbest bırakılması gerektiğini ifade etmişti.