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Yaramazlara biraz batar!

İkinci kez: Nevruz’da Kemal Kurkut’u vuran polise tutuklama talebine ret

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Diyarbakır’da üniversiteli Kemal Kurkut’u vuran ve halen görevde olduğu ortaya çıkan polise tutuklama talebi ikinci kez reddedildi.

Fotoğraf: Dihaber

Üniversite öğrencisi Kemal Kurkut, Diyarbakır’da 21 Mart 2017’de Nevruz alanına polis bariyerlerini aşarak elinde bıçakla koşarken polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

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Kurkut’u vuran polis Y.Ş.’ye ‘olası kastla adam öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Savcının tutuklama talebi Diyarbakır 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce reddedilmişti.

İtiraz geldi

Kurkut ailesinin avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir, bir üst mahkeme olan Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurarak karara itiraz etti.

İtiraz dilekçesinde ‘Y.Ş.’nin kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, delilleri karartma ihtimalinin yüksek oluşu, kaçma şüphesi ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı hususlarını dikkate almadan mahkemenin verdiği kararın yasaya ve hukuka aykırı olduğu’ savunuldu.

Mahkemeden ret

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre avukatın itirazına iki ay sonra yanıt geldi.

Mahkeme, tutuksuz yargılama kararının yasaya ve usule uygun olduğunu belirterek itirazı ‘kararda bir isabetsizlik bulunmadığı’ gerekçesiyle reddetti.

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