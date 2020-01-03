İkinci kez metrobüs deneyen İmamoğlu: Metro hatları açılınca ihtiyaç azalacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ikinci kez, filoya katılacak yeni metrobüsü denedi. TÜYAP son duraktan, Yenibosna’ya kadar test aracında yolculuk yapan İmamoğlu, metrobüs hattındaki yoğunluğu metroyla çözmeye kararlı olduklarını, planlanan hatlar açılınca ihtiyacın ciddi oranda azalacağını söyledi.

Fotoğraflar: İBB

İlk olarak 19 Kasım 2019’da ‘deneme’ yapan İmamoğlu, araçla ilgili bilgi aldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu’na yöneltilen sorular ve verdiği yanıtlar şöyle:

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Testler devam edecek mi? Ne zaman filoda metrobüsleri göreceğiz?

Maksimum deneyim, minimum yanlışı bulmak zorundayız. Hatta hatasıza yakın araç tercihi yapmak zorundayız… Geçmişte bazı hatalar yapılmış. Ne yazık ki milyonlarca liralık araçlar depoda yatmış. Bunlar büyük hatalar. Milletin parasını kullanıyorsunuz. Kendi zevkinize araç almıyorsunuz. O bakımdan en doğru kararı vereceğiz. Vaktimiz de kalmadı… Şu anda araçlarımız yüksek kilometrelerde hizmet ediyorlar. Biran önce yenilenmeye geçmemiz lazım. Önümüzdeki günlerde karar verip, yola çıkmak zorundayız.

Metrobüs, tartışma konusu olan bir ulaşım bir aracı. Hem hayatımızı kolaylaştırıyor hem de büyük bir sıkıntı. Yeni alınacak araçlar, metrobüste yaşanan sorunları ne şekilde çözecek?

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Metrobüs hattına kapasitesinin çok üstünde yüklenildiğinin farkındayız. Bunu hafifletecek şey nedir? Metro yatırımıdır. İstanbul’un önceliği işte. Nedir metro yatırımı? Örneğin, Mecidiyeköy-Mahmutbey arasında bu yıl içinde devreye girecek metronun bile ciddi oranda metrobüs hattını rahatlatacağını düşünüyoruz. Örneğin, İncirli-Beylikdüzü hattı. Yıllardır rafta. Bunu oturup hızlıca konuşmak istiyoruz. Yine aynı şekilde İstanbul’un batısını ilgilendiren Mahmutbey’den Esenyurt’a giden hattımız var ki Beylikdüzü metrosuyla da birleştirmeyi düşünüyoruz. İhalesi yapılmış, ama projesi yok ne yazık ki. Ona çalışıyoruz bir yandan.

Bunların da devreye girmesi 3-4 yıllık süreçler. Ama metrobüs açısından baktığınızda da bu hatlar devreye girdiğinde benim tahminim, ciddi oranda metrobüs ihtiyacı düşecek. O zaman normalleşen transit hat ya da özel tercihli yol gibi düşünelim hat şekline dönüşecek. Bu daha verimli. Bugünü çözüyoruz, ama bir yandan üç yıl, beş yıl, 10 yıl sonrasını da düşünüyoruz. Bu hatta, insanları mümkün olduğu kadarıyla metroyla buluşturmakla çözüm bulacağız.

Metrobüs hattının uzatılacağı sonucunu çıkarabilir miyiz?

Uzatılabilir. Ama niye uzatılabilir? Belki buradaki hafifleme böyle bir ihtiyacı çözebilir. Hem Silivri hem Büyükçekmece’de ihtiyaçları dinledik. Hızlıca nasıl çözebiliriz? “Ekspres hat çalışın” dedim İETT’ye. İnsanları hızlıca metrobüse taşımak için ekspres hat. Günün ya da ayların bazı dönemlerinde, çok düşük yoğunluklu bir yolculuk var. Örneğin kış ile yaz arasında beş-altı kat yolculuk farkı var.