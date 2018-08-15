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Yaramazlara biraz batar!

İkinci kez: Brunson’ın ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı itirazına ret

 

ABD ile Türkiye arasında gerilime neden olan Amerikalı pastör Andrew Craig Brunson’un ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması talebi ikinci kez reddedildi.

Kararı, itiraz yönünden bir üst mahkeme olarak İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi inceleyecek.

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Brunson (Fotoğraf: DHA)

Darbe girişiminin ardından gözaltına alınan Brunson, 9 Aralık 2016’da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Brunson hakkında ‘FETÖ’ye ve PKK’ya üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ten 15, ‘casusluk’tan da 20 yıl olmak üzere 35 yıl hapis cezası istenmiş, rahip daha sonra ev hapsine alınmıştı.

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Ancak ABD, Brunson’ın serbest bırakılmasını ve ülkesine dönmesini istemiş, bunu kabul etmeyen Türkiye’ye yaptırım uygulamıştı. Süreçle eş zamanlı olarak da ABD Doları Türk Lirası karşısında rekor düzeyde değer kazanmıştı.

Brunson için ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması talebi daha önce de mahkemece reddedilmişti.

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