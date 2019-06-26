İkinci kattan düşen bebeği havada yakaladı

Türkiye’nin köklü özel eğitim kurumlarından biri olan Beykent Okulları’nda sancılı günler yaşanıyor. İki yıl önce işletme hakkı devredilen Beykent’in, Edirne, İstanbul Beylikdüzü, Şişli ve Bahçeşehir şubeleri art arda kapandı. Yüzlerce veli, gelecek yıl için ödenen paraların iadesini isterken, sorumlular hakkında ‘dolandırıcılık’ suçlaması ile savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.