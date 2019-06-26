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Yaramazlara biraz batar!

İkinci kattan düşen bebeği havada yakaladı

Fatih’te 17 yaşındaki Cezayirli genç, ikinci kattaki dairenin penceresinden düşen iki yaşındaki bebeği havada yakaladı.

Annesi mutfakta yemek yaparken ikinci kattaki dairenin açık bırakılan penceresine yaklaşan iki yaşındaki bebeği, camdan sarktığı esnada sokakta geçen 17 yaşındaki Feuzi Zabaat farketti.

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Çocuğun düşeceğini anladıktan sonra pencerenin altına geçen 17 yaşındaki genç, iki yaşındaki bebeği yere çakılmak üzereyken havada yakaladı. Küçük çocuk ölümden döndüğü anı burnu bile kanamadan atlattı.

Feuzi, “Çocuk tam düşerken, tuttum. Allah rızası için gerekeni yaptım” dedi.

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