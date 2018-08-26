İkinci isim: İran’da ‘kriz’i yönetemeyen ekonomi bakanı Karbasian azledildi

Ülkedeki ekonomik krizi yönetememek, gerekli tedbirleri almamak, uygun mali denetim ve şeffaflığı sağlayamamaktan sorumlu tutulan Mesud Karbasian hakkında verilen gensoru oylaması sonucu görevinden azledildi.

İran’ın resmi haber ajansı İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı (IRNA), Ekonomi ve Maliye Bakanı Mesud Karbasian’ın görevden alındığını duyurdu.

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Habere göre, bugün verilen gensoru önergesinde 260 vekilden 121’i Karbasian’nın görevde kalması yönünde oy verirken, 137 vekil ise olumsuz kullandı, iki vekil de çekimser kaldı. Gensoruda, Kerbasiyan, ülkedeki ekonomik krizi yönetememek, gerekli tedbirleri almamak, uygun mali denetim ve şeffaflığı sağlayamamaktan sorumlu tutuluyordu. Kerbasiyan, bu ay Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’in kabinesinde azledilen ikinci bakan oldu.

Uluslarası yaptırımların kaldırılmasına izin veren, 2015’te ABD ile imzaladığı nükleer anlaşmaya rağmen, İran’daki enflasyon ve işsizlik oranlarında belirgin bir iyileşme sağlanmamıştı.

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ABD’nin nükleer anlaşmadan geçen mayısta çekilmesi ve ağustos ayında Tahran’a yönelik yaptırımları yeniden yürürlüğe sokması, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin ülkeye yabancı yatırım çekme planlarına darbe vurmuştu. ABD’nin son yaptırım hamlesinden sonra pek çok Avrupalı şirket de İran’dan çıkma kararı aldıklarını duyurmuştu. İran hükümetinde 8 Ağustos’ta da Çalışma Bakanı Ali Rebii gensoru oylamasıyla azledilmişti.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de geçen ay merkez bankası başkanının yerine yeni bir isim atamıştı. Geçen Aralık ayında ülkedeki ekonomik durumu protesto amaçlı 80’den fazla şehirde başlayan protestolarda, 25 kişi ölmüştü.

Öte yandan Reuters’ın aktardığı habere göre oylama öncesi konuşan muhafazakar milletvekillerinden Abbas Payizade “Yetersizlik ve planlama eksikliğinin (ABD’nin uyguladığı) yaptırımlarla bir ilgisi yok”, “Yanlış kararlar insanlara zarar verdi ve insanların kamu kaynaklarını yağmalamasına yol açtı” diye konuştu.