İkinci eş ‘tavsiye eden’ doktor Ali Edizer tekrar göreve başlamış

Sosyal medyadaki açıklamalarıyla tepki çeken ve açığa alınan Dr. Ali Edizer’in göreve başladığı ortaya çıktı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başhekim yardımcısı olan Edizer, geçen ekim ayındaki bir paylaşımında, “İnsan yuvasını yıkar mı” diyerek eşlerini aldatan erkeklerin ‘ikinci eş’ almasını tavsiye etmiş, “Medeni Kanun’la zaten mücadele ediyoruz” demişti.

Reklam

Edizer daha sonra Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alın, tabiplik görevinden de açığa alınmıştı.

Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin önerisiyle kadrosu Ankara’daki Güdül Devlet Hastanesi’ne gönderilen Edizer hakkında idari soruşturma başlatılmıştı.

Cumhuriyet’ten Erdem Sevgi’nin haberine göre Edizer’in 9 Mart’ta Güdül Devlet Hastanesi’nde yeniden göreve başladığı ortaya çıktı.