İkinci eş ‘tavsiye eden’ doktor Ali Edizer açığa alındı

Sosyal medyadaki açıklamalarıyla tepki çeken Dr. Ali Edizer tabiplik görevinden açığa alındı.
“İnsan yuvasını yıkar mı” diyerek eşlerini aldatan erkeklerin ‘ikinci eş’ almasını tavsiye etmiş, “Medeni Kanun’la zaten mücadele ediyoruz” diyen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekim yardımcısı, Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınmıştı.
AA’nın haberine göre, Edizer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın talimatıyla tabiplik görevinden de açığa alındı.
Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin önerisiyle kadrosunu Güdül Devlet Hastanesine gönderilen Edizer hakkındaki idari soruşturma devam ediyor.