İkinci el telefonda garanti için yenileme merkezleri kurulacak

Kullanılmış malların yenilenmesi, sertifikalandırılması ve tekrar satışa sunulması amacıyla, Ticaret Bakanlığı’nca belirlenen düzenleme veya Türk Standardları Enstitüsü’nün belirlediği standartlara uygun şekilde yenileme merkezleri kurulacak.

Fotoğraf: Reuters

Resmi Gazete’nin 22 Ağustos tarihli sayısında yayınlanan Ticaret Bakanlığı tebliğine göre, bu kapsamda cep telefonlarının yenilenebilmesi için en az bir yıl süreyle kullanılmış olması ve veri trafiğinin bulunması zorunlu olacak.

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En az 10 milyar lira sermayeli olması şartı getirilen yenileme merkezleri, bakanlıkça onaylı yenileme yetki belgesi alacak.

Yetki belgesinin geçerlilik süresi beş yıl olarak belirlendi.

Yetkili alıcı ve yetkili satıcı, ayrı ayrı yetki almak şartıyla, birden fazla yenileme merkezine hizmet verebilecek.

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Yenilenmiş ürün garantisinden ve garanti süresince verilecek bakım, onarım ve montaj gibi satış sonrası hizmetlerden yetkili satıcı ve yenileme merkezi birlikte sorumlu olacak, ürünün Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzuyla satışa sunulması zorunlu tutuldu.