İkinci el cep telefonunda ‘bir yıl garanti’ dönemi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan kullanılmış cep telefonu ve tabletlerin sertifikalı ve garantili şekilde tekrar satışa sunulabilmesi için düzenleme hazırlandığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Düzenleme kapsamında kullanılmış cep telefonu ve tabletler bakanlıkça onaylı yenileme merkezleri tarafından belirli bir standarda göre yenilenebilecek.

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Bakanlıktan ‘Yenileme Yetki Belgesi’ alarak faaliyette bulunacak yenileme merkezleri, tüketicilerden kullanılmış ürünleri almak ve yenilenmiş ürünleri satmak üzere kendilerine bağlı çalışan ‘alıcı’ ve ‘satıcı’ kanalları oluşturabilecek.

Yenilenen ürünler ambalajında, etiketinde ve reklamlarında ‘yenilenmiş ürün’ ibaresine yer verilerek satışa sunulacak.

Bu ürünlere en az 12 ay garanti verilmesi zorunlu olacak.

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Bakan Pekcan, yönetmelik taslağında ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve değerlendirmelerinin alınarak son aşamaya gelindiğini belirterek, söz konusu düzenlemenin yakın zamanda hayata geçeceğini bildirdi.