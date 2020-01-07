İkinci el araç satışında yeni dönem: Ödeme ve devir eş zamanlı

İkinci el araç satışlarında yeni geçilecek sistemle noter üzerinden devir sırasında ödeme yapılacak.

Fotoğraf: DHA

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği, protokol imzalayarak şubat ayından itibaren devreye alınacak Güvenli Satış Sistemi kurdu.

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Ankara’daki imza töreninde konuşan bakan Ruhsat Pekcan, günde 30 bin, yılda da 8 milyon ikinci el aracın el değiştirdiğini, satışların noterden yapıldığını, dinamik bir pazar olduğunu söyledi.

Bakan, alım-satım ve devir işlemlerinde vatandaşların bir takım sıkıntılar yaşadığını belirterek araç bedelinin önceden ödenmesi ya da noter önünde yapılmasının belgelendirilmesinde çeşitli suistimaller olduğunu dile getirdi.

Ticaret bakanı, Güvenli Satış Sistemi’nde satış bedeli ve aracın mülkiyetinin eş zamanlı olarak güvenli ödeme sistemiyle devredileceğini söyledi.

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Pekcan şunları dile getirdi: “Bu sistem sayesinde artık vatandaşımız hem daha güvenli ve hızlı hem de daha az maliyetli bir ödeme sistemiyle taşıt alım- satım işlemini gerçekleştirecek. Satış işlemi sistemde kayıt altına alınmış olacak ve bu da kayıtsız ticaretin azaltılması ve önlenmesi yönünde önemli bir adım olacak.”

‘Patates ve soğanda rekolte düşük’

Pekcan, patates ve kuru soğanın ihracatında izin alınma şartının getirilmesini ise şu sözlerle değerlendirdi: “Biz Ticaret Bakanlığı’yız ve dolayısıyla bizim ihracatı kısıtlamamız söz konusu olamaz. Ancak bu sene dünyada patates ve soğan rekoltesi çok düşük. Bu da Türkiye’ye olan talebi aşırı artırdı. Biz bunu özellikle geçtiğimiz ay çok yoğun bir şekilde hissettik. Şu ana kadar piyasada bunu yeterince hissetmedik ama bu talebin Türkiye’nin iç fiyat dengelerini olumsuz etkileyebileceği ihtimaline karşılık ön izin belgesi verilmesinin yetkisini Tarım Bakanlığı’na verdik. İhracatçılar Tarım Bakanlığı’ndan izin alacak. Başka ürünler için şu an böyle bir şey söz konusu değil.”