İkinci el araç alırken dikkat: Hava yastığı yerine bebek bezi, sünger koyuluyor

Bir ekspertiz firmasında şube müdürü olan Aynur Demir ikinci el araç alacakları uyardı: “Hava yastıklarını özellikle kontrol ettirmeniz gerekiyor. Airbag açılsa bile elektronik hilelere başvurup açmamış gibi gösterebiliyorlar.”

Fotoğraf: DHA

İkinci el piyasasında bu aralar çok fazla hareketlilik olduğunu belirten Demir sözlerini şöyle sürdürdü: “Buna güvenip herhangi bir araç alamazsınız. Hava yastıklarını özellikle kontrol ettirmeniz gerekiyor. Çünkü kazaya karışıp karışmadığını sözlü olarak bilgi alabilirsiniz ama biz ne kadar büyük bir kazaya karışmış, herhangi bir hava yastığı açılmış mı açılmamış mı bunu kontrol ediyoruz. Bu durum sizin canınız için kesinlikle çok önemli.”

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‘Ben bile kandırıldım’

10 yıldır özel bir oto galeri firması işleten Mustafa Çelik satmak için aldığı aracın, ekspertiz kontrolünde hava yastıklarının yerinde sünger ve bez parçaları olduğunu öğrendiğini belirterek uyarılarda bulundu: “Bu araç bana çevremden yani arkadaşlarımdan geldi. Çevremden geldiği için de göz kararı ile baktım, ekspere sokmadım. Aracımı satarken müşterisi geldi. Ekspere soktu. Eksperde airbagler yerine sünger çıktı. Yani bir galeri sahibi olarak ben bile kandırıldım. Ekspere sokmadan araç alınmamasını öneriyorum. Herkes bu mağduriyeti yaşayabilir. İnsanların bunu kendi kendine anlaması mümkün değil.”

‘İnsan canıyla oynuyorlar’

12 yıldır otomobil bakım servisinde usta olarak çalışan Ertan Artan da son dönemde bu durumla sık karşılaştıklarını belirterek “Hava yastıklarını yaptırmadan bezlerle doldurmalarının sebebi kesinlikle maliyeti düşürmek. Hemen hemen yarı fiyatı kadar oynuyor. Maliyeti düşüreceğim diye insanların canıyla oynuyorlar” dedi.