İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bombardıman uçağı düştü: Beş ölü, dokuz yaralı

ABD’de İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bir uçağın havalimanına düşmesi sonucu beş kişinin hayatını kaybettiği, dokuz kişinin de yaralandığı bildiriliyor.

Fotoğraf: DHA

İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bir B-17 tipi bombardıman uçağı, Connecticut eyaletindeki Hartford şehrinin kuzeyinde yer alan Bradley Uluslararası Havalimanı’na düştü.

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İçinde 10 yolcu ve üç kabin görevlisinin bulunduğu uçağın, manevra yaptığı sırada motorlarından birinde çıkan arıza sonucu düştüğü tahmin ediliyor. Yetkililer, kazada beş kişinin hayatını kaybettiği, dokuz kişinin ise yaralandığını duyurdu. Yaralılardan birinin pistte bulunan bakım merkezindeki görevlilerden biri olduğu belirtildi.

Uçağının orduya ait olmadığı; kazayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldığı açıklandı.