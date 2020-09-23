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Yaramazlara biraz batar!

‘İkinci dalga’ etkisi: Avrupa ekonomisinde toparlanma durma noktasında

Avro bölgesinde ekonomik iyileşme, artan ‘corona’ vakalarından dolayı tekrar başlayan kısıtlamaların hizmetler sektöründe oluşturduğu daralma sonucu durma noktasına geldi.

Fotoğraf: Reuters

Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek isteyen Avrupa ülkeleri bahar aylarında sert tecrit önlemleri başlatarak ekonominin durma noktasına gelmesine neden olmuştu. Vaka sayıları geriledikten sonra çoğu önlem esnetilmişti.

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Ancak vaka sayılarının tekrar yükselmesi ve ülkelerin kısıtlamaları tekrar uygulamaya başlaması satın alma yöneticisi endeksini (PMI) aşağı çekti. Endeks ağustostaki 51.7 seviyesinden eylülde 50.1’e düştü.

Endekste 50’nin altı seviyeler daralmaya işaret ediyor.

Avro bölgesi hizmetler PMI eylül ayında bir önceki ayki 50.5 seviyesinden 47.6’ya gerileyerek sektörün daraldığını gösterdi.

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Eylül ayı imalat PMI 51.7’den 53.7’ye yükselerek iki yılın en yüksek seviyesinin biraz üstüne çıktı.

Verileri sağlayan IHS Markit’in baş ekonomisti Chris Williamson, “Avro bölgesi ekonomik iyileşmesi artan Covid-19 vakalarının bölgede hizmetler sektörü faaliyetlerinde gerilemeye sebep olmasıyla eylülde yavaşladı” dedi.

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