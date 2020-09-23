‘İkinci dalga’ etkisi: Avrupa ekonomisinde toparlanma durma noktasında

‘Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi’ araştırması kapsamında, 2019 yılında ulusal, etnik ve dinî grupları hedef alan 4 bin 364 köşe yazısı ve haber metni tespit edildi. 108 metinde, birden fazla gruba yönelik farklı kategorilerde nefret söylemi üretildiği görülürken, toplamda 80 farklı grup hakkında 5 bin 515 adet nefret söylemi içeriği tespit edildi.