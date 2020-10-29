‘İkinci’ cumhurbaşkanlığı adaylığı sorulan İnce: Kısmet, bakalım

‘Memleket Hareketi’ oluşumunu ilan etmesinin ardından Türkiye’yi dolaşmayan başlayan Muharrem İnce, yeniden cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin soruya “Kısmet, bakalım” diye yanıt verdi.

Fotoğraf: AA

CHP’nin 2018’deki seçimde cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği ancak seçimi kazanmayan İnce, daha sonra partiye yönelik eleştirilerde bulunmuş, 4 Eylül’de de Sivas’tan ‘Bin Günde Memleket Hareketi’ni başlatmıştı.

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Kentleri ziyaret ederek halkla buluşan İnce, yarın İstanbul’da basın toplantısı düzenleyecek.

Memleket Hareketi olarak bugünkü çalışmalarımızı tamamladık. Yarın saat 11.00’de İstanbul Bakırköy’deki Polat Otelde basın toplantımızı gerçekleştireceğiz. pic.twitter.com/PwgpY7qSNZ — Muharrem İNCE (@vekilince) October 29, 2020

DHA’ya konuşan siyasetçi, 40 yıldır CHP’ye hizmet verdiğini, ‘böyle bir ortamda’ partinin oylarının yüzde 60’ları geçmesi gerektiğini ifade etti.

CHP’de ‘haftadan haftaya, her gün yeni skandal duyulduğunu’ savunan İnce, “Kimisi Azerbaycan’a tam destek olamıyor, kimisi ‘Atatürk’ diyemiyor” ifadesini kullandı. İnce, yarınki toplantıda ekibinin yüzde 90’ının tanıtılacağını kaydetti.

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Siyasetçi, bir siyasi partinin ittifakla yola çıkmaması gerektiğini, ‘yüzde 50 + 1’i’ hedeflemesi gerektiğini aktardı.

İnce, Mustafa Sarıgül’le ‘dirsek teması’ olmadığını belirterek şunları söyledi: “Biz Memleket Hareketi olarak, ben hariç arkadaşlarımın hemen hemen hepsi bir kamu görevinde, seçimle gelmiş bir kamu görevinde belediye başkanı, milletvekili, eski milletvekili değiller. Arkadaşlarım bu memlekete sevdalı, vatansever, yurtsever insanlar.”