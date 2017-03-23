İkinci bilet: Euroleague’de Fenerbahçe’yi 80-77 mağlup eden Anadolu Efes de play-off’u garantiledi

Euroleague’in 28’nci haftasında Fenerbahçe’yi 80-77 mağlup ederek 16’ncı galibiyetini alan Anadolu Efes, play-off’u garantiledi.

Abdi İpekçi Arena’da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-14 önde tamamlayan Anadolu Efes, ilk yarı sonunda soyunma odasına dokuz sayı farkla 44-35 önde girdi.

Ev sahibi ekip üçüncü çeyrekte de farkın kapanmasına izin vermedi ve final periyotuna Anadolu Efes’in 65-54 üstünlüğüyle gidildi.

Son çeyrekte savunmasını sertleştiren ve bitime 37 saniye kala farkı iki sayıya kadar indiren Fenerbahçe’de son topu kullanan Bobby Dixon üç sayılık atışında isabet bulamayınca karşılaşma Anadolu Efes’in 80-77 galibiyetiyle sona erdi.

Anadolu Efes’te 13 sayı, dört ribaunt ve beş asistle oynayan Jayson Granger maçın oyuncusu seçilirken, Bryant Dunston 14, Derrick Brown ve Brandon Paul da 10’ar sayıyla skora katkıda bulundu. Fenerbahçe’de ise Bobby Dixon 19, Bogdan Bogdanovic 15, Nikola Kalinic 12 sayı üretti.

Fenerbahçe’nin ardından Anadolu Efes de garantiledi

Bu sonuçla ligde 16’ncı galibiyetine ulaşan Anadolu Efes, play-off’u garantiledi. Daçka’nın dün oynanan maçta CSKA’ye yenilmesiyle ligde 17 galibiyeti olan Fenerbahçe ve 16’şar galibiyetli Baskonia ile Panathinaikos play-off vizesi almıştı. Ligin zirvesinde yer alan Real Madrid, CSKA Moskova ve Olympiakos iki hafta önce play-off’a kalmayı garantilemişti.