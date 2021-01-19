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Yaramazlara biraz batar!

‘İkinci adım’a geçildi: Huzurevi ve bakımevindeki yaşlılar aşılanıyor

Çin’den satın alınan Covid-19 aşısının uygulanmasında ‘ikinci adım’a geçildi.

Fotoğraf: DHA

Sağlık çalışanlarının aşılama süreci devam ederken, huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile personelinin aşılanmasına bugün başlandı.

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Ekipler, İBB Darülaceze Müdürlüğü’ne giderek saat 11:00’den itibaren aşı yapmaya başladı.

Türkiye’de 165 bini doktor, 204 bini de hemşire olmak üzere 1 milyondan fazla sağlık çalışanı bulunuyor. Bugün itibariyle ülkede uygulanan toplam aşı sayısı 80 bin.

Türkiye’de deneyler haricinde ilk aşı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerine 13 Ocak’ta uygulanmaya başlanmıştı. Ertesi gün de sağlık çalışanları aşılanmaya başlanmıştı.

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Aşı sırası şöyle:

Bakan Koca: Aşılama programının birinci aşamasının ikinci adımına geçiyoruz

Sağlık bakanı sekiz adımda aşı uygulamasını anlattı

Hedef 15 Mart’ta 27 milyon kişi aşılanmış olursa yasakların bir bölümünü kaldırmak

Bakanlık duyurdu: Kimlere hangi sırayla aşı yapılacak?

Sağlık çalışanları aşılanmaya başladı

Türkiye’de aşılama başladı: İlk aşılar bakan Koca ve bilim kurulu üyelerine

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