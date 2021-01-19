‘İkinci adım’a geçildi: Huzurevi ve bakımevindeki yaşlılar aşılanıyor

Çin’den satın alınan Covid-19 aşısının uygulanmasında ‘ikinci adım’a geçildi.
Sağlık çalışanlarının aşılama süreci devam ederken, huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile personelinin aşılanmasına bugün başlandı.
Ekipler, İBB Darülaceze Müdürlüğü’ne giderek saat 11:00’den itibaren aşı yapmaya başladı.
Türkiye’de 165 bini doktor, 204 bini de hemşire olmak üzere 1 milyondan fazla sağlık çalışanı bulunuyor. Bugün itibariyle ülkede uygulanan toplam aşı sayısı 80 bin.
Türkiye’de deneyler haricinde ilk aşı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerine 13 Ocak’ta uygulanmaya başlanmıştı. Ertesi gün de sağlık çalışanları aşılanmaya başlanmıştı.
Aşı sırası şöyle: