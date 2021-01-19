‘İkinci adım’a geçildi: Huzurevi ve bakımevindeki yaşlılar aşılanıyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında, “Geçmiş olsun demiyor, kınamıyor, dikkat edin, aksine MHP camiasını konsolide etmeye dönük mesajlar vermeye kalkıyor. Şunu ifade edeyim, biz hiçbir siyasi partinin tabanını rencide edecek bir şey söylemeyiz” dedi.