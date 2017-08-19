İkide iki: Galatasaray, Osmanlıspor deplasmanında üç puanı üç golle aldı 

Süper Lig 2017/18 sezonunun ikinci haftasında Osmanlıspor’a konuk olan Galatasaray, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Osmanlı Stadı’nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılıların golleri 14’üncü dakikada Maicon, 31’inci dakikada Gomis ve 56’ncı dakikada Tolga Ciğerci’den gelirken, ev sahibi ekibin tek golünü 58’inci dakikada Serdar Gürler kaydetti.

Reklam

Bu sonuçla ‘ikide iki’ yapan sarı-kırmızılı ekip puanını altıya yükseltti. Osmanlıspor ise iki hafta sonunda henüz puanla tanışamadı.

Tudor kazanan 11’i bozmadı

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, ligin ilk haftasında Kayserispor karşısında 4-1 kazanan kadroyu bozmadı.

Sarı-kırmızılılar Osmanlıspor mücadelesine Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Tolga, Belhanda, Linnes, Gomis, Ndiaye, Rodrigues ve Fernando 11’iyle çıktı.

Yedi golün beşi yeni transferlerden

Galatasaray’ın Kayserispor ve Osmanlıspor maçlarında bulduğu yedi golden beşi yeni transferlerinden geldi.

Bafetimbi Gomis üç, Younès Belhanda ve Maicon Pereira Roque ise birer gole imza attı.

Geçen sezonki performansı eleştirilen Tolga Ciğerci de kariyeri boyunca attığı altı golün ikisini son iki haftada kaydetti.