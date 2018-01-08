MSB’den ‘iki yıllık okul mezunlarına kısa dönem askerlik’ düzeltmesi: Gündemde yok

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün meslek yüksekokulu mezunlarının kısa dönem askerlik yapmasının gündemde olduğuna ilişkin sözlerini, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) düzeltti.

Milat gazetesinden Serdar Arseven’e konuşan Özlü iki yıllık yüksekokul mezunlarının kısa dönem askerlik yapması yönündeki taleplerle ilgili gazetede yer alın bilgiye göre aynen şöyle dedi: “Bu konuşulan bir konu. Milli Eğitim Bakanımızla Sivas’ta yapılan bir toplantıda bu konu konuşuldu ve Sayın Bakanımız not aldı, “Bu şekilde bir düzenleme yapalım” diye. Bu konu gündemde… Gündemde olan bir konu, (ilginizden dolayı) teşekkür ediyoruz Serdar Bey. ”

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Milli Savunma Bakanlığı ise haberi düzelten bir açıklama yapıp konuyu şöyle anlattı: “Bakan Özlü’nün, ‘Bu konuşulan bir konu. Sivas’ta Milli Eğitim Bakanımızın da olduğu sanayicilerle yaptığımız bir toplantıda bu konu konuşuldu. Milli Eğitim Bakanımız da not aldı. Bu konu gündemde, bilmediğimiz bir konu değil’ şeklindeki cevabı, meslek yüksekokulu mezunlarına kısa dönem askerlik konusunun hükümetin gündeminde olduğu şeklinde değerlendirilmiştir. Konu sanayicilerle yapılan toplantıda gündeme gelmiştir. Hükümetin gündeminde olan bir konu değildir.”