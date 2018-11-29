İki yıllık iddia yine gündemde: Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’nde ‘göz hırsızlığı’ suçlaması

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde görev yapan iki profesörün cesetlerdeki korneaları çaldığı iddia edildi.

Habertürk’ün haberine göre, hastanedeki teknisyen ve morg çalışanı “Defalarca korneaların alındığını gördük” diyerek iki profesör hakkında ihbarda bulundu. Olayla ilgili dava İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nde görülürken, üniversite iddiaları kabul etmedi.

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‘Korneayı alıp kime takıyorlarsa takıyorlar’

Daha önce aynı hastanede teknisyen olarak çalışan Celil Baş, 2016’da suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık, konunun rektörlük tarafından soruşturulmasını istemiş, üniversite ise herhangi bir usulsüzlüğe rastlamamıştı.

Baş ise “Bir kere içeri girdim, hocalar orada işlem yapıyorlardı. Beni oradan çıkarttılar. Kaş üzerinden kesik atıyorlar ve oradan göz korneasını alıyorlar. Bunu ilaçlı bir suya koyup kime takıyorlarsa takıyorlar” açıklamasında bulunmuştu.

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İddialar iki yıl aradan sonra yeniden gündemde

Altı ay önce savcılığa gönderilen ihbar mektubuyla iddialar yeniden gündeme geldi.

Üniversite yönetiminin daha önce idari soruşturma yapması nedeniyle bu kez dosya Kocaeli 2’nci İdari Mahkemesi’ne taşındı. Mahkeme, görevsizlik kararıyla dosyayı İstanbul Bölge İdari Mahkemesi’ne gönderdi. Mahkeme, iddialara ilişkin soruşturma yapılmasına karar verirse savcılık ceza davası açabilecek. Üniversite yetkilileri ise iddiaları reddetti.