İki yıllık bilanço: Darbe girişimi yargılamalarında 2 bin 381 sanığa hapis

Darbe girişiminden bu yana iki yılda toplamda 2 bin 381 sanığa çeşitli oranlarda hapis cezası verildi.

AA’nın derlemesine göre 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından çok sayıda askere ve sivile toplamda 289 dava açıldı.

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Bu davalardan şimdiye dek 194’ü karar bağlandı, 95’inde ise yargılama sürüyor.

Hüküm açıklanan davalarda 2 bin 381 sanığa hapis cezası verildi. Bu sanıklardan, 734’ü ağırlaştırılmış olmak üzere 1624’ü müebbet hapis cezası aldı.

Diğer sanıklara da bir yıl iki ay 20 gün ile 20 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.