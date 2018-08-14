İki yıllık bilanço: 154 ‘FETÖ’ şüphelisi sınırda gözaltına alındı

Darbe girişiminin ardından yasadışı yollarla Yunanistan ya da Bulgaristan’a gitmek isteyen 154 ‘FETÖ’ şüphelisi gözaltına alındı.

Darbe girişimi sonrası haklarında soruşturma olan ya da soruşturma açılacağını düşünen şüpheliler, Edirne üzerinden Türkiye’nin iade taleplerini reddeden Yunanistan ile Bulgaristan’a kaçmaya başlamıştı.

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Edirne 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, 15 Temmuz 2016’dan bu yana ‘FETÖ’ şüphelisi 154 kişiyi sınırda gözaltına aldı. Bunlardan 23’ü geçen ay sınırda engellendi.

Ayrıca Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarındaki denetimlerde de PKK ve DHKP-C üyelerinin de bulunduğu 100 kişi yakalandı.

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Sınırda yılda 20 bin sığınmacının geçişi de engelleniyor.