Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

İki yıllık aranın ardından yayıncı FX: ‘Louie’ geri dönmeyebilir

Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

‘Louie’ dizisinin yayıncısı FX, 2015 yılında yayınlanan beşinci sezonunun ardından bir süre ara verilen dizinin geri dönmeme ihtimali olduğunu açıkladı.

Dizide kendisini oynayan komedyenin sıklıkla görülen ‘yüzleşme’ anları…

‘Tüm trajedisiyle’ kendi hayatını anlattığı dizinin yaratıcısı komedyen Louis CK, 2015 yılında yayınlanan beşinci sezonunun ardından diziye bir süre ara vermek istediğini söylemişti.

Reklam

Son olarak Netflix üzerinden yeni stand-up gösterisi yayınlanan komedyen, dizinin geleceği konusunda uzun bir süredir sessiz.

bantmag’ın aktardığına göre, FX adına açıklamalarda bulunan John Landgraf, altıncı sezona dair hiçbir gelişmenin olmadığını doğruladı.

“Bundan sonra herhangi bir yeni Louie sezonu olmaması muhtemel” diyen Landgraf, Louis CK’in ilerde yeni bir Louie sezonu çekmeye karar vermesi durumunda epey farklı bir diziyle karşılaşacağımız görüşünde.


Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...