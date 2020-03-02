İki yılın zirvesine çıkan imalat endeksinden ‘ılımlı büyüme’ sinyali

İmalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI), şirketlerin yeni sipariş ve üretimlerindeki artışa paralel olarak şubatta 52.4’e yükselerek iki yılın en yüksek değerini aldı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO) için hazırlanan imalat PMI, ocakta 22 ay aradan sonra ilk defa büyümeye işaret ederek 51.3’e yükselmişti.

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İmalat PMI istihdam, üretim, yeni siparişler, girdi stokları ve tedarikçilerin teslim süreleri alt endekslerinin ağırlıklandırılması yöntemiyle hesaplanıyor.

Endekste 50’nin altındaki seviyeler daralmaya, üstündekiler ise büyümeye işaret ediyor.

Yeni siparişler tüketici talebindeki iyileşme ile birlikte ılımlı da olsa büyümeye işaret etti. Yeni siparişler alt endeksi şubatta 51.5’ten 53.9’a yükseldi. Yeni ihracat siparişleri de benzer şekilde büyüdü.

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Yeni siparişlerle beraber üretim de artış kaydetti. Üretim alt endeksi şubatta 52.1’den 52.7’ye yükseldi. Üretimdeki büyüme dördüncü ayına girdi.

Artan üretime paralel olarak istihdam Şubat 2018’den bu yana en hızlı artışı kaydetti.

Girdi fiyatları liradaki değer kaybına bağlı olarak sekiz ayın en hızlı artışını kaydetti. İmalatçılar fiyat artışlarını kısmen müşterilerine yansıttı. Fabrika çıkış fiyatları hazirandan bu yana en güçlü artışı kaydetti.