İki yılda 77 milyon kutu ilaç: ‘Türkiye’de her 10 kişiden biri antidepresan kullanıyor’

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye’de iki yılda toplam 77 milyon 202 bin kutu antidepresan tüketildi.

Milliyet’ten Mert İnan’ın haberine göre Sağlık Bakanlığı’nın sağladığı veriler, Türkiye’de, 2012 yılında 37 milyon 351 bin 187 kutu, 2013 yılında 37 milyon 355 bin 35 kutu, 2014 yılında 39 milyon 246 bin 223 kutu, 2015 yılında 43 milyon 563 bin 596 kutu a, 2016 yılının ilk 9 ayında ise 33 milyon 638 bin 916 kutu antidepresan tüketildiğini ortaya koydu.

‘Hastanelerde doluluk oranı yüzde 100’

Psikiyatri uzmanı Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, Türkiye’de depresyon şikayetinin en çok 18-30 yaş ile 45-65 yaş aralıklarında görüldüğünü ifade etti.

İntiharın psikiyatrik hastalıklar içinde en çok duygu durum bozukluklarında görüldüğünü vurgulayan Dilbaz, şu bilgileri verdi: “İkinci sırada şizofreni, üçüncü sırada alkol, madde kullanımı geliyor. İntiharların yaklaşık yarısında ise psikiyatrik hastalık ve öncesinde bir psikiyatri başvurusu bulunuyor. Türkiye’de ruh sağlığı hastanelerinde doluluk oranı yüzde 100’e ulaşmış durumda. Bugünkü yatak kapasitelerinin sekiz ila 10 katı daha fazla yatak sayısına ihtiyaç var.”

‘Her 10 kişiden biri antidepresan kullanıyor’

Genetik yatkınlık, tıbbi geçmiş, kişilik özellikleri, travmalar, yaşam olayları, sosyo-ekonomik durum gibi birçok etmenin depresyon riskini doğrudan etkilediğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi’nden uzman psikolog Selin Karabulut, sağlık bakanlığının verilerine göre her 10 kişiden birinin antidepresan kullandığını ifade etti: “Antidepresan kullanımında kadınlar, erkekleri ikiye katlıyor. Bir araştırmaya göre, depresyon dünyada en çok Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde görülüyor. Sonuçlara göre, dünyanın en bunalımlı ülkesi her beş kişiden birinin depresyonda olduğu Afganistan. En mutlu ülke insanları ise Japonlar.”