İki yılan tavanı delip eve girdi: Bir dişi için kavga ettikleri düşünülüyor

Avustralya’nın Queensland eyaletinin başkenti Brisbane’de yaşayan bir adam evine döndüğünde mutfağın tavanının delindiğini ve büyük bir parçanın düştüğünü fark etti. Sorumlusu biri 2.8 metre, diğeri 2.5 metre boyundaki yılandı!

Fotoğraflar: Steven Brown

Dün eve döndüğünde tavandaki boşluğu görünce önce ne olduğunu anlayamayan David Tate, yatak odasında ve salonunda birer yılan görünce nedenini anladı.

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Kendisi müdahale edemeyeceği için bu işi profesyonel olarak yapan birinden, bir ‘yılan yaklayıcısı’ndan yardım istedi.

Kısa sürede yardıma giden Steven Brown erkek yılanların 22 kilogram ağırlığında olduğunu belirledi.

İkisini de yakalayan Brown, iki yılanın yerini tespit edemedikleri dişi bir yılan nedeniyle kavga ettiğini düşündüğünü söyledi.

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Daha önce evin çatısında veya bahçede yılan gördüğünü ancak ‘bu kadar yakın temasının’ olmadığını söyleyen Tate, “Neyse ki Steven hemen gelip sorunu çözdü” dedi.

İki yılanın normalden büyük olduğunu belirten Steven Brown ise şunları söyledi: “Havalar ısındıkça yılanlar daha aktif hale geliyor. Çiftleşme mevsimi başladı. Evlerinde veya bahçelerinde yılan görenler sakin olsunlar. Hareket etmesinler. Yılanın onları tehdit olarak görmesini engelleyerek yanlarından geçip gitmesini sağlayabilirler.”