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Yaramazlara biraz batar!

İki yıla kadar hapsi istenen İmamoğlu: Gündemi alabora etmek için çabalar bunlar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dönemin Ordu valisinin suç duyurusu üzerine hakkında açılan ‘hakaret’ davasında açıklanan savcılık mütalaasını ‘gündemi alabora etmek için sarf edilen çabalar’ olarak nitelendirdi.

Fotoğraf: İBB

23 Haziran 2019 tarihinde tekrarlanan İstanbul seçimleri öncesinde Karadeniz Bölgesi’nde mitingler düzenleyen İmamoğlu, 5 Haziran’da İstanbul’a dönüş için gittiği Ordu-Giresun Havalimanı’nda ekibiyle VIP’ten geçerken tartışma yaşanmıştı.

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Eski Ordu valisi Seddar Yavuz’un emriyle VIP salonuna alınmadığını ifade eden İmamoğlu, yanında milletvekili olduğu halde VIP girişini kullanmasına izin verilmediğini söylemişti. İmamoğlu hakkında Yavuz’a hakaret ettiği gerekçesiyle dava açılmıştı.

Ordu 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 6’ncı duruşmasında esas hakkında mütalaasını dün açıklayan savcılık, İmamoğlu hakkında altı aydan iki yıla kadar hapis cezası talep etmişti.

İBB’nin Saraçhane’deki ana yerleşkesinde gazetecilerin konuyla ilgili sorusu yönelttiği İmamoğlu şunları söyledi: “Gündemi alabora etmek için çabalar bunlar. Bazı konularda gündem yaratılıyor, sonra bunlar buzluğa konuluyor. İstediği zaman buzluktan çıkartılıyor, istediği zaman gündemde parlatılıyor ve bunun üstünde tepinilmesi isteniyor.”

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‘Gündemimiz yoksulluk’

Ülkenin kronik, kritik sorunları olduğunu, bunların en büyüğünün yoksulluk olduğunu vurgulayan İBB başkanı şöyle devam etti: “Sokakta yüzleşiyoruz. Ona çare bulmak istiyoruz. İnsanların umutlarını büyütmek istiyoruz. Genç insanların, liyakatli bir şekilde işe girmelerini sağlamak, umutla, bu ülkenin neresinde olursa olsun, adil bir ortamda bireyler olarak devletin bütün imkanlarından faydalandığı bir ortam var olsun istiyoruz. Bu sorunların çözümüyle mücadele ederken, burada yapılmaya çalışılan, alınmaya çalışılan kararlar üzerinden yorumda bulunmayacağım. Bizim gündemimiz yoksulluktur, fakirliktir. Umarım yargı, kalan süreçte en doğru kararı verir.”

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