İki yıl sonra: Diplomatik krizin kazıdan men ettiği Avusturya ekibi Efes’e döndü

Türkiye ile Avusturya arasındaki diplomatik kriz sebebiyle iki yıl önce kazı izni iptal edilen Avusturya ekibi, Efes antik kentinde yeniden çalışmaya başladı.

Hürriyet’ten Banu Şen’in haberine göre daha önce saha ve depo çalışması yapan Doç. Dr. Sabine Ladstatter başkanlığındaki ekip, çevre düzeni, koruma, restorasyon, konservasyon ve yayın ağırlıklı çalışmalarını sürdürüyor.

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Ekip, Efes’teki görevinden niye alınmıştı?

Bu çalışmaları sekteye uğratan olay ise, iki sene Avusturya’nın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı eleştiren ifadeleri üzerine iki ülke arasındaki gerginliğin tırmanıp diplomatik krize dönüşmesi olmuştu.

Başkent Viyana’daki Schwechat Uluslararası Havalimanı’ndaki haber bandında birkaç gün arayla ‘Türkiye tatili ile sadece Erdoğan’ı destekliyorsunuz’ ve ‘Türkiye, 15 yaş altı çocuklarla cinsel ilişkiye izin veriyor’ başlıklı haberler yayınlanmış, bunun üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya’yı ‘ırkçılığın başkenti’ ilan etmişti.

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Bunun sonucunda Efes’teki Avusturyalı kazı ekibi görevden alınmış, konakladıkları evden de çıkarılmıştı. Sonrasında Efes’te Türk arkeologlar görev yapmıştı.

Ayaklarının tozuyla yeni keşif

Yeniden çalışmalara başlayan ekip, Roma döneminden kalma bir ahşap çatı konstrüksiyonu buldu.

Uzmanlara göre kazılarda çatı ahşabının bulunması nadir bir durum zira ahşabın arkeolojik kazılada bulunması eşine rastlanır bir durum değil.

Ahşap malzemelerin genelde yandığı ve çürüdüğünü dile getiren arkeologlar, böylelikle Roma dönemi mimarisiyle ilgili bilgi edinilebileceğini belirtti.