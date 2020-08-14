İki yıl önce tanıştığı ‘hayatının aşkının’ izinde: Sosyal medya çağında mutsuz sonla biten bir peri masalı

ABD’li kadın iki yıl önce turist olarak gittiği Birleşik Krallık’ta bir pub’da hayatının aşkı olduğunu düşündüğü bir adamı bulmak için sosyal medya üzerinden arama başlattı. Ancak hikaye hüsranla bitti.

Fotoğraf: walesonline.co.uk

Oklahoma eyaletinde yaşayan 23 yaşındaki Kate Lefler 2018’de İngiltere’deki Plymouth şehrine gitti. Burada bir pub’da Adam isimli bir erkekle tanıştı.

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Gece boyunca sohbet eden ve aralarında bir ‘elektriklerinme’ olan ikili gecenin sonunda öpüştü.

Lefler çok hoşlandığı Adam’a tekrar görüşebilmek için telefon numarasını verdi. Ancak sonradan alan kodu olmadan numarasını verdiğini fark etti.

Lefley aradan geçen iki senede hayatının aşkını kaçırmış olabileceği ihtimalini aklından çıkaramadı ve sonunda bu yaz Adam’ı aramaya karar verdi.

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Lefley, Adam hakkında sadece Gallerli olduğunu, Mac isimli bir arkadaşını ziyaret etmek için orada bulunduğunu biliyordu.

Aramaya pub’dan başladı

İşe ilk olararak tanıştıkları pub’dan başladı: “Umarım bu mesajı kim görüyosa peri masallarına ve ilk görüşte aşka inanıyordur. İnanmıyolarsa ben sadece Adam’ı arayan Amerikalı deli kız olabilirim.”

İki sene önce orada çalışan kimse kalmadıysa da çalışanlar bu çılgın aşığa yardım etmeyi kabul etti ve mesajını mekanın sosyal medya hesaplarından paylaştı.

‘İçtik, gülüştük, dans ettik‘

Hayatının aşkı olabilecek adamı bulma şansını artırmak için kendisi de bir Instagram hesabı açtı.

‘Helpkatefindadam’ (Kate’e Adam’ı bulması için yardım edin) isimli hesapta şu bilgileri paylaştı: “Bu hesabı iki yıl önce İngiltere’de tanıştığım Adam isimli erkeği bulmak için oluşturdum. İçtik, gülüştük, dans ettik, harika bi akşam geçirdik. Ertesi gün buluşmak için sözleştik ama yerel Plymouth cini ‘sağ olsun‘ numaramı doğru vermeyi beceremedim. Aradan iki yıl geçmesine rağmen hala o geceyi aklımdan çıkaramıyorum. Hakkında çok az şey biliyorum ama onu bulmama yeter sanırım. Zaten eve tıkılı kaldığımız bu günlerde yapacak daha iyi bir şeyim de yok”

Sosyal medyanın sihri işe yaradı ve iki gün sonra Lefley, Adam’ını buldu.

Ancak beklediği peri masalı sonu bu değildi.

Son paylaşımında Adam’ı bulduğunu belirten Lefley mesajını yayan herkese çok teşekkür ederek şunları söyledi: “Şu an bir SEVGİLİSİ var. İlişkisine ve mahremiyetine olan saygımdan bu hesabı kapatıyorum. Yine de bu meseleyi sona erdirebildiğim ve yeninden onunla bağlatıya geçebildiğim için mutluyum”