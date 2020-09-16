İki yıl önce Hollanda’da kaybolan kedi Belçika’da bulundu

Hollanda’da iki yıl önce kaybolan kedi Belçika’da bulundu.
AA’nın yerel basına göre, Hollanda’nın Rotterdam şehri yakınlarında yaşayan bir kişinin kedisi Mayıs 2018’de kayboldu.
Dişi kedi, geçen hafta sonu Rotterdam’a yaklaşık 90 kilometre uzaklıkta olan Belçika’nın Turnhout şehrinde ortaya çıktı.
PZT adlı hayvansever grup tarafından barınağa yerleştirilen kedinin sağlık kontrolleri sırasında bulunan çip sayesinde sahibinin adresi ve telefon numarası belirlendi.
Kedinin sahibinin kayıtlı adresten taşındığı ve telefon numarasının kullanım dışı olduğu ortaya çıktı.
Belçika’daki hayvanseverler kediyi sahibiyle buluşturmak için sosyal medya kampanyası başlattı.
Çeşitli Avrupa ülkelerinde kedilerin kayıt altına alınması ve çip takılarak takip edilmesi zorunlu hale getirilmişti.