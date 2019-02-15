İki yıl önce boşandığı eşini ‘beş kurşunla’ öldürdü

Mersin’de bir kadın eski eşi tarafından ‘beş kurşunla’ vurularak öldürüldü.

Fotoğraflar: DHA

DHA’nın haberine göre 37 yaşındaki Çamlıbel Kız Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı Kübra Aşkın gece saatlerinde otomoboliyle evine giderken iki yıl önce boşandığı gemi mühendisi Davut D. ve kimliği belirsiz arkadaşı tarafından önü kesildi. Davut D. bir süre tartıştığı Aşkın’a üzerinde taşıdığı tabancayla beş el ateş etti. Aşkın yaşamını yitirirken, Davut D. ve arkadaşı kaçtı.

Reklam

Davut D., bir süre sonra polise giderek teslim oldu.

Aşkın’ın yakınları ve arkadaşları, ailenin evine akın ederken, kadın dernekleri de cinayete tepki gösterdi.

Reklam

Günebakan Kadın Derneği’nden yapılan açıklamada, “Erkek şiddeti bitmiyor. Yine acımız var. Kübra Aşkın, boşandığı erkek tarafından öldürüldü” dendi.