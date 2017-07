İki yeni Harry Potter kitabı geliyor

Bir kuşağın kitapları ve filmleriyle büyüdüğü Harry Potter’ın iki yeni kitabının yayınlanacağı açıklandı.

Harry Potter’ın iki yeni kitabının serinin 20’nci yılına özel olarak çıkarılacağını duyuran yayıncısı Bloomsbury, kitapların serinin devamı olmayacağını ancak J.K. Rowling’in yarattığı büyülü evrene dair açıklamalar içereceğini belirtti.

Reklam

‘Harry Potter: A History of Magic’ adını taşıyan kitap büyücülük okulu Hogwarts’ta verilen eğitim hakkında bilgiler içerirken, ‘Harry Potter, A Journey Through a History of Magic’ ise Rowling’in evreninin tarihi ve mitolojik temellerini ele alıyor.

Kitaplarda ayrıca Rowling’in kişisel çizimleri ve bazı ilüstrasyonlar yer alacak.