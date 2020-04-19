İki yavru kedi, bacakları ve kuyrukları kesilmiş halde ölü bulundu

Konya’nın Meram ilçesinde iki yavru kedi, bacakları ve kuyrukları kesilmiş halde ölü olarak bulundu. Kentteki hayvan hakları dernekleri, konuyu polise bildirdiklerini ve savcılığa şikayetçi olacaklarını söyledi.

Fotoğraf: Arşiv

Olay, geçen cuma günü ilçeye bağlı Alavardı Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, bir apartmanın bahçesinde yaşayan ve çevredekilerin sahip çıktığı iki yavru kedi, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce bacakları ve kuyrukları kesilerek öldürülmüş halde bulundu.

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Yavruların kafalarının da parçalanmış olduğu görülürken, hayvan hakları dernekleri duruma tepki gösterdi. Hayvanseverler, kedileri öldürenlerin bulunması için polise başvururken, savcılığa da suç duyurusunda bulanacaklarını belirtti.