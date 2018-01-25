İki yaşındaki Suriyeli bebeğin ölümünde istismar iddiası

İzmir’de yaşayan Suriyeli Aluş ailesinin iki yaşındaki çocukları Suha, su kovasının içinde ölü bulundu. Bebeğin ölümündeki istismar bulguları nedeniyle anne ve baba gözaltına alındı.

DHA’nın haberine göre İzmir’in Torbalı ilçesinde yaşayan Suriyeli Aluş çifti, iki yaşındaki kızlarını su kovasının içinde baygın bulduklarını söyleyerek ambulans çağırdı.

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Ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan iki yaşındaki Suha bebek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Anne ve babanın hareketlerinden şüphelenen doktorlar, elbiseleri ıslan olan Suha’nın ön muayenesinde cinsel istismar bulguları tespit etti. İhbar üzerine hastaneye gelen polis, inşaat işçisi baba Muhammed ile anne Hebil Aluş’u ifadelerini almak için emniyete götürdü.

Küçük kızın cansız bedeniyse otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

‘Cinsel istismar yok’

Bu arada İzmir Torbalı’da yayın yapan yerel haber sitesi Torbalı Güncel’den Amede Alpagut’un haberine göreyse cinsel istismar iddiası yalanlandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Büro ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada herhangi bir cinsel istismar olayına rastlanmadığı belirtildi.

Haberde ayrıca, Adli Tıp’tan bu yönde bir rapor geldiğine de vurgu yapıldı.