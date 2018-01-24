İki yaşındaki kızını döven anneye beş yıl altı ay hapis istemi

Zonguldak’ta iki yaşındaki kızını döven anneye beş yıl altı ay hapis cezası istendi.

Erdem Tülübaş ve Tuğba Tülübaş, dört yıl önce evlendi. 29 yaşındaki adam, eve geldiği zaman iki yıl önce doğan kızı Esila’nın morlukları gördü, durumu eşine sordu.

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Anne, kızının düştüğünü söyledi. Ancak durumdan şüphelenen baba, eve gizli kamera yerleştirdi. Görüntülerde kadının kızını dövdüğü anlaşıldı. Baba görüntülerle karakola giderek şikayetçi oldu.

Velayeti de vermişler

Hakkında soruşturma açılan kadına üç ay evden uzaklaştırma cezası verildi. Kadın ve adam farklı kentlerde daha sonra boşanma davası açtı. Mahkeme, kızını dövdüğü kamera kaydıyla sabit olan anneye çocuğun velayetini verdi.

Erdem Tülübaş, elindeki görüntülerle bu sefer mahkemeye gitti. Çocuk dayakçı annenin elinden alınarak babasına verildi.

‘Görüntüdeki benim’

Tuğba Tülübaş hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianame Zonguldak’taki Gökçebey Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede ifadesi yer alan kadın görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu itiraf ederek kızını her gün dövmediğini öne sürdü, tedavi görüp kızının velayetini tekrar almak istediğini anlattı.

Tülübaş, ‘sinirlendiği zaman her annenin çocuğuna uygulayacağı şiddet kadar çocuğuna şiddet uyguladığını, bu şiddetten kastının kızının kalçasına hafif vurmak olduğunu, kızına şiddet uygulamadığını’ iddia etti.

Kadın, eşini de çocuğun velayetini almak için bunları yaptığını öne sürdü.

‘Darp görülüyor’

İddianamede 27 yaşındaki kadın hakkında ‘aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali’ ve ‘alt soya karşı kasten yaralama’ suçlarından beş yıla altı ay hapis cezası istendi.

İddianamenin sonuç kısmında şöyle dendi: “Görüntüler izlendiğinde şüpheli annenin çocuğuna birden fazla kez terbiye sınırlarını aşacak ve vücuduna acı verecek nitelikte darp ve cebir uyguladığının görüldüğü, ayrıca şüpheli annenin alt soya karşı kasten yaralama ile aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçlarını işlediği yönünde yeterli şüpheye ulaşıldığından üzerine atılı suçtan yargılanarak eylemine uyan sevk maddelerince cezalandırılmasına kamu adına talep olunur.”