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Yaramazlara biraz batar!

İki yaşındaki çocuk, 20’inci kattan düşerek hayatını kaybetti

İstanbul Ataşehir’de iki yaşındaki Zeynep Elemek, 22 katlı sitenin 20’inci katındaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Fotoğraflar: DHA

Olay,  Atatürk Mahallesinde 22 katlı lüks bir sitede meydana geldi. İddialara göre sitenin 20’inci katındaki dairede anne Aslı Elemek’in temizlik yaptığı sırada iki yaşındaki kızı Zeynep Elemek, odada oyun oynuyordu. Bu sırada oyun oynayan küçük çocuk henüz bilinmeyen bir nedenle oyun oynadığı odanın penceresinden aşağı düştü. Bina önündeki yeşillik alana düşen çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

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Sağlık ekipleri yaralı çocuğu alarak ambulansla  özel bir hastaneye kaldırdı. Ancak talihsiz çocuk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.  

Zeynep için Eyüp Sultan Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene anne ve babasının yanı sıra çok sayıda akrabası katıldı. Acılı anne, kızının tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Küçük Zeynep’in dedelerinin ve bazı yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Düzenlenen cenaze töreninin ardından küçük kızın cenazesi defnedilmek üzere Eyüp mezarlığına götürüldü. Çiftin başka çocukları olmadığı ve baba Cem Elemek’in bir temizlik şirketinde müdür olduğu öğrenildi. 

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Öte yandan, anne ve babanın ruhsal durumlarının iyi olmaması nedeniyle polis tarafından ifadelerinin alınmadığı öğrenildi. Acılı anne ve babanın daha sonra olaya ilişkin, İstanbul Anadolu Adliye Sarayı’na giderek dosyaya bakan cumhuriyet savcısına ifade verecekleri bildirildi.

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