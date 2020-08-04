İki yaşındaki bebek akarsuya düştü; piknik yapanlar kurtardı

Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinde akarsuya düşen iki yaşındaki bebek çevredekiler tarafından kurtarıldı.
İlçeye bağlı Küçükcerit Mahallesi Değirmengözü Mesire Alanı’nda ailesiyle piknik yapan Ö.D. isimli bebek ayağının kayması sonucu suya düştü. Akıntıya kapılan bebek mesire alanında piknik yapanlar tarafından kurtarıldı.
112 Acil Sağlık ekiplerince götürüldüğü Çağlayancerit Devlet Hastanesi’nde kalbi duran ve yapılan müdahaleyle yaşama döndürülen Ö.D., Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.