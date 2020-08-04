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Yaramazlara biraz batar!

İki yaşındaki bebek akarsuya düştü; piknik yapanlar kurtardı

Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinde akarsuya düşen iki yaşındaki bebek çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Fotoğraf: caglayancerithaber.com

İlçeye bağlı Küçükcerit Mahallesi Değirmengözü Mesire Alanı’nda ailesiyle piknik yapan Ö.D. isimli bebek ayağının kayması sonucu suya düştü. Akıntıya kapılan bebek mesire alanında piknik yapanlar tarafından kurtarıldı.

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112 Acil Sağlık ekiplerince götürüldüğü Çağlayancerit Devlet Hastanesi’nde kalbi duran ve yapılan müdahaleyle yaşama döndürülen Ö.D., Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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