İki ülke iki fotoğraf

Türkiye’de valiliğin yasakladığı Onur Yürüyüşü’ne polis müdahale ederken, ABD’deki yürüyüşte Kanadalı polisler de gökkuşağı bayraklarıyla yürüdü. (Fotoğraflar: Reuters)
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Bu da ABD’nin Onur Yürüyüşü
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Alperen Ocakları’nın ‘bayram mesajı’: Ahlaktan nasipsiz, edep yoksunu LGBT…
Günler öncesinden Onur Yürüyüşü’ne katılacaklara tehditler savuran Alperen Ocakları, etkinliğe izin vermeyen valiliğe müteşekkir.
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Bursa’daki toplu balık ölümlerinin yakındaki bir fabrikanın kirli atıkları nedeniyle meydana geldiği iddia edildi.
Onur Yürüyüşü’ne izin yok: Bir yabancı gazeteci dahil 35 kişi gözaltında
İstanbul valiliğinin yasakladığı Onur Yürüyüşü için polis İstiklal Caddesi’ni ablukaya alarak yurttaşlara izin vermedi. Taksim’de 22 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.