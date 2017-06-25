Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
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İki ülke iki fotoğraf


Türkiye’de valiliğin yasakladığı Onur Yürüyüşü’ne polis müdahale ederken, ABD’deki yürüyüşte Kanadalı polisler de gökkuşağı bayraklarıyla yürüdü. (Fotoğraflar: Reuters)

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