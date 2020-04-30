İki ülke daha, ilk ‘corona’ ölümlerini bildirdi

Maldivler ve Yemen’de ilk Covid-19 ölümleri açıklandı.
Yemen bugün ilk ‘corona‘dan kaynaklı ölüm vakasını bildirdi. Yetkililer önümümüzdeki günlerden sayıların büyük olasılıkla artacağını söyledi.
Birleşmiş Milletler milyonlarca insanın kıtlıkla savaştığı ve sağlık hizmtlerine erişiminin olmadığı ülkede, hastalığın tepsit edilemeden yayılmasından endişelendiğini belirtti. Ülkede ilk vaka 10 Nisan’da bildirilmişti.
Maldivler Sağlık Bakanı Abdulla Ameen ise başkent Male’de 83 yaşındaki kadın hastanın, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Ülkede bugüne kadar toplam 278 vaka görülürken, 17 kişi iyileşti.