İki ülke buzları eritiyor: Kuzey Kore lideri Güney Kore’yi ziyaret edecek

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, seneye Güney Kore’yi ziyaret edecek.

Resmi açıklamaya göre ziyaret 2019’un eylül ayında gerçekleştirilecek. Bu, Kuzey Kore’den Güney Kore’ye yıllar sonra yapılan ilk ziyaret.

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Birbiriyle hiçbir ilişki kurmayan iki ülke bu yılın nisan ayında liderlerinin gerçekleştirdiği görüşmeyle birlikte buzları eritmeye başlamıştı.

Bu hamlede ABD Başkanı Donald Trump ile Kim arasında sorunların çözümü için müzakere etme iradesini sürdürecekleri konusunda iyi niyet beyanı etkili.

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İki lider tarihi hataların tekrarlanmayacağına dair söz vererek, birtakım anlaşmalar imzalamıştı.

Eylül ayında ise Güney Kore lideri Moon Jae-in Kuzey Kore’ye ziyaret düzenlemişti.

Kim’in ziyaretinin ise Kuzey Kore’nin nükleerden arınma sürecini hızlandıracağı beklentisi hakim.

Öte yandan Trump da 2019 başında Kim ile ikinci bir görüşme yapmayı planlıyor.