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Yaramazlara biraz batar!

İki torununa cinsel istismardan tutuklandı

Edirne’nin İpsala ilçesinde iki erkek torununa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 55 yaşındaki H.I. tutuklandı.

İlçe emniyete başvuran Z.E., eski kayınpederi H.I.’nın, boşandığı eşinin yanında kalan çocukları yedi yaşındaki E.I. ve dokuz yaşındaki Y.I.’ya gece uyurken cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu.

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Psikolog eşliğinde ifadeleri alınan E.I. ve Y.I.’nın yaşananları doğrulamasının üzerine H.I. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘çocuğa cinsel istismar’ suçundan tutuklanan H.I. cezaevine konuldu.

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