İki taksiciye kısa mesafe pazarlığı yapmaktan toplam 4 bin 350 lira ceza

İstanbul’da, yolcularla kısa mesafe pazarlığı yapan ve yaşananları kayıt altına alan bir genci tartaklayan iki taksiciye 4 bin 530 lira para cezası kesildi, araçları bağlandı.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre geçen pazartesi günü geç saatte Uğur A., Yenikapı’da taksicilerin vatandaşlarla ‘kısa mesafe’ pazarlığı yapması nedeniyle saatlerce beklemek zorunda kaldı. Uğur A., yaşananları cep telefonu kamerasına kaydetti.

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Kaydedildiğini fark eden iki taksi sürücüsü, Uğur A. ile tartışmaya başladı ve genci azarlayarak tartakladı.

Uğur A.’nın şikayeti üzerine iki sürücüye ‘belediyeden alınan izin/ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak’ ve ‘ilgili belediye tarafından tahdit veya tahsis kapsamına alınmış ve bu kapsamda verilmiş çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde, belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak’ suçlarından 2 bin 265’şer lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca sürücülerin kullandığı taksiler 30 gün süreyle trafikten men edildi.