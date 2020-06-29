İki tabeladaki nüfus farklı olunca halk, ‘Kayıp 4 bin kişiyi Müge Anlı bulsun’ dedi; başkan düzelttirdi

Bursa’nın İnegöl ilçesine farklı yönlerden girişteki iki tabelada nüfusun farklı olması espri konusu oldu.

Fotoğraf: DHA

Bursa yönünden girişte tabelada toplam nüfusun 270 bin olduğu yazarken, Eskişehir’den girişteki tabelada nüfusun 274 bin olarak yazdığını görenler aradaki 4 bin fark için, sosyal medyada, “Kayıp 4 bin kişiyi bulması için Müge Anlı’ya başvuralım” diye yazdı.

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İnegöl Belediyesi 270 bin yazılı tabelayı da boyayarak düzeltti ve ilçenin nüfusunu 274 bin olarak güncelledi. Belediye Başkanı Alper Taban, “İş Müge Anlı’ya gitmeden olayı çözdük” mesajıyla değişikliğin yapıldığını duyurdu.

Taban, konuyla ilgili açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı: “Şehrimizdeki tabelalarla ilgili olarak vatandaşlarımızın, eksik yazılmasıyla ilgili çeşitli değerlendirmeler oldu, biraz da mizahi anlamda değerlendirmelerde bulunuldu. Bununla alakalı olarak güncelleme esnasında bir tabelanın 274 bin, diğerinin 270 bin olarak görünmesine yönelik harekete geçildi. Güncelleme esnasında bir tabelanın yenilenmesi, diğerinin de takılma aşamasında olmasından kaynaklıydı. Biz de bu durumun düzeltilmesinin ardından, sosyal medyadan mizahi olarak paylaştık. Vatandaşlarımızın dikkatine teşekkür ediyorum.”

Tabeladaki nüfus meselesi bunula da kapanmadı. İlçenin nüfusunun resmi verilere göre 273 bin 933 kişi olduğu, tabelalara fazla yazıldığı dile getirildi. Taban bununla ilgili ise şunları söyledi: “Tabelalara genelde resmi rakamın yazılması elbette daha doğru olur, ancak tabelalarda aşağı yukarı yuvarlamalar yapılabiliyor, süreci karayolları yürütüyor. Dolayısıyla orada bir eksiklik ya da fazlalık olarak algılanmaması gerekir.”