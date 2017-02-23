İki sezonda altı takım: NBA’in ‘seyyahı’ Ersan İlyasova bu kez de Atlanta Hawks’a takaslandı 

NBA’de son olarak Philadelphia 76ers forması giyen Ersan İlyasova, takas döneminin kapanmasına bir gün kala Atlanta Hawks’a transfer oldu.

Evrensel’in haberine göre Philadelphia 76ers, Ersan İlyasova karşılığında Atlanta Hawks’dan Tiago Splitter ve 2017 draftında iki adet ikinci tur seçimi aldı.

Sezon başında Oklahoma City Thunder’dan Philadelphia 76ers’a takaslanan 29 yaşındaki basketbolcu, bu takasın ardından son iki sezonda altı farklı takımın formasını giymiş olacak. Ersan İlyasova geride kalan 20 ayda Milwaukee Bucks, Detroit Pistons, Orlando Magic, Oklahoma City Thunder ve Philadelphia 76ers’da oynadı.

Bu sezon ortalama 27 dakika sahada kalan Ersan, 14.8 sayı 5.9 ribaunt ve 1.8 asist ortalamalarıyla oynuyordu.