İki sene üst üste: Reuters kareleriyle Real Madrid’in Şampiyonlar Ligi tarihine geçtiği gece

Şampiyonlar Ligi finalinde İtalyan temsilcisi Juventus’u 4-1 mağlup eden İspanyol ekibi Real Madrid, turnuvayı üst üste iki kez kazanan ilk takım oldu.

Galler’in başkenti Cardiff’te oynanan finalde ilk gol 20’inci dakikada Real Madrid’in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo’dan geldi.

Juventus 27’nci dakikada Mario Mandzukic’in muhteşem golüyle eşitliği yakaladı. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Maçın 61’inci dakikasında Casemiro’yla tekrar öne geçen Madrid ekibi, üç dakika sonra Ronaldo’nun maçtaki ikinci golüyle farkı ikiye çıkardı.

Juventus’ta Juan Cuadrado, Sergio Ramos’a oyun dışında müdahalede bulunduğu gerekçesiyle 84’üncü dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Real Madrid’de maçın son bölümünde oyuna dahil olan Marco Asensio’nun 90’ıncı dakikadaki golü karşılaşmanın skorunu belirledi.

Turnuva tarihine geçti

İspanyol temsilcisi, 1992-93 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonunda iki sene üst üste şampiyonluk yaşayan ilk takım olarak tarihe geçti. Real Madrid, geçen sezon final maçında ezeli rakibi Atletico Madrid’i yenerek kupaya uzanmıştı.

Eflatun-beyazlılar, Şampiyon Kulüpler Kupası’nı 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59 ve 1959-60 sezonlarında beş sene üst üste kazanmıştı. Real Madrid 1958’den bu yana ilk kez La Liga ve Şampiyonlar Ligi (Kupa 1) kazanarak duble yaptı.

Bir buçuk yılda iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu

Real Madrid’in Fransız teknik direktörü Zinedine Zidane, futbolculuk döneminde beş yıl forma giydiği Juventus karşısında elde ettiği bu zaferle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti.

Teknik direktörlüğe üç yıl önce Real Madrid’in B takımında başlayan ve 3 Ocak 2016’da Real Madrid’in başına getirilen Zidane, Şampiyonlar Ligi’nde üst üste iki şampiyonluk yaşayan ilk teknik direktör oldu.

Ronaldo’nun dördüncü kupası

Finalde attığı iki golle maçın adamı seçilen ve turnuvadaki gol sayısını 12’ye yükselten Madrid ekibinin Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, 11 gollü Lionel Messi’yi geçerek üst üste beşinci kez gol krallığında zirvede yer aldı.

Manchester United’la bir, Real Madrid’le üç kez olmak üzere toplamda dört kez Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Portekizli oyuncu, üç farklı takımla dört Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Hollandalı Clarence Seedorf’un rekorunu egale etti.

Real Madrid’in üst üste ikinci Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandığı gece, Reuters objektiflerine böyle yansıdı…