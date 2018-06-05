İki şeker fabrikasının daha satışı onaylandı

Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK), Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye (Türkşeker) ait Erzincan ve Erzurum şeker fabrikalarının satışını onayladı.

Hükümet, devlete ait 14 şeker fabrikasını özelleştireceğini duyurduktan ihaleye çıkılmıştı. Fabrikalardan 11’i yeni sahiplerini bulmuştu.

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ÖYK’nin bugünkü Resmi Gazete’de yayınlananan kararlarına göre Türkşeker’e ait Erzincan ve Erzurum şeker fabrikalarının 287 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret A.Ş.’ye satışı onaylandı.

YK daha önce de beş şeker fabrikasının ihalesini onaylamıştı. Böylelikle Doğuş Gıda, 275 milyon liraya Yozgat Şeker Fabrikası’nı, 336 milyon liraya da Bor Şeker Fabrikası’nı; Safi Katı Yakıt şirketi, 528 milyon liraya Çorum Şeker Fabrikası’nı; Tutgu Gıda, 330 milyon liraya Kırşehir Şeker Fabrikası’nı; Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. 569 milyon liraya Turhal Şeker Fabrikası’nı satın almıştı.